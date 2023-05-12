СМИ: ВСУ нанесут удар на юге
Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление с главного удара на южном направлении, сообщает британская The Guardian.
Издание приводит слова военного эксперта Эда Арнольда, согласно которым, целью украинской армии станет Крым.
Эксперт полагает, что республики Донбасса сейчас не интересны для Киева, так как массированный удар на востоке бесполезен для захвата полуострова. Он также считает и переправу через Днепр маловероятной и очень рискованной из-за российских укреплений.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переносе контрнаступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru