СМИ: ВСУ начали применять собак-роботов британского производства в Донбассе
Вооруженные силы Украины начали активно применять на Донбассе робопсов британского производства, сообщает Bild.
Сейчас на фронте уже около 30 таких собак-роботов BAD.2 от британской Brit Alliance, сообщил изданию глава фирмы – производителя робопсов Кайл Торберн.
По его словам, эти изделия хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. Они, в частности, способны обнаруживать мины-ловушки, проникать в траншеи, окопы и здания, куда не может попасть летающий дрон, а также проводить разведку.
«Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии», — подчеркнул Торберн.
Ранее в Курской области против ВСУ применили устойчивый к РЭБ новый дрон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru