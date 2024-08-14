СМИ: ВСУ начали применять собак-роботов британского производства в Донбассе

Сейчас на фронте уже около 30 таких собак-роботов BAD.2 от британской Brit Alliance, сообщил изданию глава фирмы – производителя робопсов Кайл Торберн.

По его словам, эти изделия хорошо зарекомендовали себя в боевых условиях. Они, в частности, способны обнаруживать мины-ловушки, проникать в траншеи, окопы и здания, куда не может попасть летающий дрон, а также проводить разведку.

«Наши собаки-роботы выполняют разведзадачи на передовой, снижая риск для солдат-людей. Это не только повышает эффективность боевых действий, но и укрепляет моральный дух армии», — подчеркнул Торберн.

Ранее в Курской области против ВСУ применили устойчивый к РЭБ новый дрон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

