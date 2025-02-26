Из-за активной работы ВС РФ украинские бойцы столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Они остаются без боеприпасов и продуктов питания на своих позициях в курской Судже.

Говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно, несмотря на то, что российская армия активно «выбивает» и перекрывает пути поставок противника, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.

