СМИ: ВСУ готовятся бежать из Курской области
Группировка Вооруженных сил Украины готовится к отступлению на оккупированных территориях Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Из-за активной работы ВС РФ украинские бойцы столкнулись с серьезными логистическими проблемами. Они остаются без боеприпасов и продуктов питания на своих позициях в курской Судже.
Говорить об окружении ВСУ в Курской области преждевременно, несмотря на то, что российская армия активно «выбивает» и перекрывает пути поставок противника, заявил НСН глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru