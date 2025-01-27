Зеленский признал недостаточность мобилизации для нужд фронта

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Il Foglio признал, что текущая мобилизация, охватывающая людей старше 25 лет, недостаточна для удовлетворения потребностей фронта.

По его словам, несмотря на выполнение законодательных требований и мобилизацию значительного числа граждан, проблемы с обеспечением потребностей армии остаются актуальными.

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Зеленский также отметил, что в условиях военного положения Украина задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить ротацию войск. Он подчеркнул, что если бы половина армии ушла в отпуск, Украине следовало бы сдаться еще в первый день.

Кроме того, президент сообщил, что более 100 украинских бригад испытывают дефицит бронетехники и артиллерии, а для комплектации новых подразделений не хватает необходимого вооружения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МобилизацияУкраинаВладимир Зеленский

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