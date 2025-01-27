Зеленский признал недостаточность мобилизации для нужд фронта

Зеленский также отметил, что в условиях военного положения Украина задействует все имеющиеся ресурсы, чтобы обеспечить ротацию войск. Он подчеркнул, что если бы половина армии ушла в отпуск, Украине следовало бы сдаться еще в первый день.

Кроме того, президент сообщил, что более 100 украинских бригад испытывают дефицит бронетехники и артиллерии, а для комплектации новых подразделений не хватает необходимого вооружения, передает «Радиоточка НСН».

