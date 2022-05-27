Российские военные сбили украинский МиГ-29 под Одессой
Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 над населенным пунктом Беляры (Одесская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Кроме того, в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов», — добавил представитель военного ведомства.
Также ПВО удалось перехватить украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Сватово в Луганской народной республике.
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