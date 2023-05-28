СМИ: ВС РФ провели операцию возмездия за удары ВСУ по Брянской области

Российская армия ударила по местам базирования подразделений ВСУ после атак на Брянскую область, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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«Операция «Возмездие»: после убийства наших офицеров в Брянской области армия России нанесла удары по местам базирования ВСУ», - сказано в публикации.

Сообщается, что в населенном пункте Железный мост Черниговской области уничтожены постройки, где ВСУ разместили личный состав. Также ликвидированы склады боеприпасов.

В Минобороны России 28 мая сообщили об уничтожении базы иностранных наемников в Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

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