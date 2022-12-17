СМИ: ВС РФ получили партию новых комплексов «Пенициллин»

Песков: Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на Украине Штаб территориальной обороны ДНР: в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель Столтенберг: РФ намерена вести затяжной конфликт на Украине Пентагон: спецгруппа Минобороны США пока не обнаружила НЛО Гидрометцентр: в Москве в субботу ожидаются снегопады, местами сильные, температура воздуха -2…-4 градуса