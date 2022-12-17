СМИ: ВС РФ получили партию новых комплексов «Пенициллин»

Вооруженные силы России получили новейшие комплексы звукотепловой разведки «Пенициллин». Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на информированный источник.

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Новое оружие подтвердило свою эффективность в ходе российской специальной военной операции на Украине.

««Пенициллин» эффективно засекает позиции артиллерии войск Украины и передаёт координаты для их оперативного уничтожения», — подчеркнул источник агентства.

В октябре на Украине уже применялись. Комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин», напоминает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияВооружениеРоссийская АрмияАрмияВооруженные Силы РФ
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