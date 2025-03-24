СМИ: ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку
24 марта 202506:35
Военные России помешали Вооруженным силам Украины занять село Демидовка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Противник был отброшен в Сумскую область. Около семи групп по 15 человек находятся вплотную к российской границе.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины совершили пять атак на Белгородскую область, пытаясь прорваться вглубь российской территории. Все нападения были отражены, а попытки пресечь границу не увенчались успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru