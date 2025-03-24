СМИ: ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку

Противник был отброшен в Сумскую область. Около семи групп по 15 человек находятся вплотную к российской границе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины совершили пять атак на Белгородскую область, пытаясь прорваться вглубь российской территории. Все нападения были отражены, а попытки пресечь границу не увенчались успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

