СМИ: ВС РФ отбили попытку ВСУ прорваться в Демидовку

Военные России помешали Вооруженным силам Украины занять село Демидовка в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Shot.

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Противник был отброшен в Сумскую область. Около семи групп по 15 человек находятся вплотную к российской границе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в течение суток вооруженные силы Украины совершили пять атак на Белгородскую область, пытаясь прорваться вглубь российской территории. Все нападения были отражены, а попытки пресечь границу не увенчались успехом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУ

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