Гладков: Четыре БПЛА ВСУ атаковали два района Белгородской области

По информации Гладкова, в Ракитянском районе в хуторе Барилов, украинский БПЛА взорвался при столкновении с дорожным покрытием. В результате инцидента был поврежден фасад частного дома.

В городе Валуйки произошло возгорание сухой травы после детонации FPV-дрона. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В результате атаки другого беспилотника были повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта, добавил губернатор.

Гладков также сообщил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон взорвался во дворе частного дома, что привело к повреждению окон в здании.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

