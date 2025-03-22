Гладков: Четыре БПЛА ВСУ атаковали два района Белгородской области
Четыре украинских беспилотника атаковали Ракитянский район и Валуйский округ Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации Гладкова, в Ракитянском районе в хуторе Барилов, украинский БПЛА взорвался при столкновении с дорожным покрытием. В результате инцидента был поврежден фасад частного дома.
В городе Валуйки произошло возгорание сухой травы после детонации FPV-дрона. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали очаги возгорания. В результате атаки другого беспилотника были повреждены фасад и ограждение коммерческого объекта, добавил губернатор.
Гладков также сообщил, что в селе Казначеевка Валуйского округа дрон взорвался во дворе частного дома, что привело к повреждению окон в здании.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Крымом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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