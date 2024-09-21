Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области
Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о больших потерях украинской стороны в районе Суджи в Курской области. Его слова приводит РИА Новости.
По его словам, ВСУ каждый день пытаются «продавиться». Командир «Ахмата» отметил, что на суджанском направлении украинские военные уже «утихомирились».
Бойцы ВСУ пытаются вступать в контратаку и на других участках, где продвигаются российские военные, отметил Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил, что почти 60 бойцов ВСУ ушли со своих позиций, отступив к границе, в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru