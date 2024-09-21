Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области

По его словам, ВСУ каждый день пытаются «продавиться». Командир «Ахмата» отметил, что на суджанском направлении украинские военные уже «утихомирились».

Бойцы ВСУ пытаются вступать в контратаку и на других участках, где продвигаются российские военные, отметил Алаудинов.

Ранее Алаудинов заявил, что почти 60 бойцов ВСУ ушли со своих позиций, отступив к границе, в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

