СМИ: ВС РФ начали использовать системы Starlink на Украине

Издание со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что впервые системы Starlink у российских военных заметили несколько месяцев назад.

Собеседник издание выразил обеспокоенность тем фактом, что использование системы Starlink на Украине, вероятно, растет.

В июне прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление Киеву услуг спутниковой связи с помощью Starlink, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

