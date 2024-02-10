СМИ: ВС РФ начали использовать системы Starlink на Украине
Американский военный портал Defense One сообщает, что российские военные начали использовать системы Starlink в зоне проведения спецоперации на Украине.
Издание со ссылкой на источники в ВСУ утверждает, что впервые системы Starlink у российских военных заметили несколько месяцев назад.
Собеседник издание выразил обеспокоенность тем фактом, что использование системы Starlink на Украине, вероятно, растет.
В июне прошлого года агентство Bloomberg сообщило, что принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление Киеву услуг спутниковой связи с помощью Starlink, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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