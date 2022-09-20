СМИ: Винтовки «Сумрак» применяют для уничтожения высокоприоритетных целей на Украине

Союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине применяют сверхдальнобойные винтовки SVLK-14S «Сумрак» и уже ликвидировали десятки высокоприоритетных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя оружия Lobaev Arms.

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По данным разработчика, применяемые в рамках спецоперации винтовки Lobaev Arms показывают высокую результативность, пишет RT.

«В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — подчеркнули в Lobaev Arms.

Представитель компании добавил, что снайперы во время спецоперации применяют разные виды винтовок, также используются TSVL-8 M1 «Сталинград» или DXL-5 «Опустошитель», отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеСпецоперацияВооруженные Силы РФУкраина
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