СМИ: Винтовки «Сумрак» применяют для уничтожения высокоприоритетных целей на Украине
Союзные силы в ходе специальной военной операции на Украине применяют сверхдальнобойные винтовки SVLK-14S «Сумрак» и уже ликвидировали десятки высокоприоритетных целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-производителя оружия Lobaev Arms.
По данным разработчика, применяемые в рамках спецоперации винтовки Lobaev Arms показывают высокую результативность, пишет RT.
«В частности, из SVLK-14S "Сумрак" уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — подчеркнули в Lobaev Arms.
Представитель компании добавил, что снайперы во время спецоперации применяют разные виды винтовок, также используются TSVL-8 M1 «Сталинград» или DXL-5 «Опустошитель», отмечает РИА ФАН.
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