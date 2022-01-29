СМИ: Вьетнам получил первую партию российских самолетов Як-130

Отмечается, что страна получила российские истребители в конце 2021 года.

«Речь идет о трех машинах из 12 ранее заказанных», — сообщил собеседник агентства, не уточнив других деталей.

При этом «Рособоронэкспорт» не стал комментировать эту информацию.

Контракт на закупку ВВС Вьетнама не менее 12 самолетов Як-130 постройки Иркутского авиационного завода (филиала ПАО «Корпорация "Иркут"» в составе Объединенной авиастроительной корпорации) был подписан в 2019 году. Сумма сделки составила более 350 млн долларов.



