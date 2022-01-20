Мишустин заявил, что Россия нуждается в сверхзвуковом самолете

Мишустин отметил, что такие самолеты позволят сократить время перелета на дальние расстояния: на Дальний Восток или за границу.

«Изделие будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить», – подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, сейчас нужно сконцентрировать внимание на использовании технологий искусственного интеллекта.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение направить более 2,7 млрд рублей на модернизацию производств медицинских изделий в сфере ортопедии и травматологии.

