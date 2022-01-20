Мишустин заявил, что Россия нуждается в сверхзвуковом самолете

Россия должна стремиться к созданию сверхзвукового самолета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», сообщает РИА Новости.

Мишустин призвал работодателей перевести часть сотрудников на удалёнку

Мишустин отметил, что такие самолеты позволят сократить время перелета на дальние расстояния: на Дальний Восток или за границу.

«Изделие будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить», – подчеркнул премьер-министр.

По словам Мишустина, сейчас нужно сконцентрировать внимание на использовании технологий искусственного интеллекта.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение направить более 2,7 млрд рублей на модернизацию производств медицинских изделий в сфере ортопедии и травматологии.

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Фото: tupolev.ru
ТЕГИ:СамолётМихаил Мишустин
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