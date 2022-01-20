Мишустин заявил, что Россия нуждается в сверхзвуковом самолете
Россия должна стремиться к созданию сверхзвукового самолета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», сообщает РИА Новости.
Мишустин отметил, что такие самолеты позволят сократить время перелета на дальние расстояния: на Дальний Восток или за границу.
«Изделие будет состоять из самых передовых решений науки. Наверное, это главное, к чему мы должны стремиться, эту задачу мы будем ставить», – подчеркнул премьер-министр.
По словам Мишустина, сейчас нужно сконцентрировать внимание на использовании технологий искусственного интеллекта.
Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение направить более 2,7 млрд рублей на модернизацию производств медицинских изделий в сфере ортопедии и травматологии.
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