СМИ: В утечке из Пентагона нашли данные о спецназе США и Британии на Украине
Данные о присутствии на Украине спецназе США и Великобритании обнаружили в утечке документов Пентагона. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, в феврале-марте 2023 года на украинской территории действовали бойцы сил специального назначения из стран НАТО. The Guardian пишет о 97 спецназовцах: 50 из них — граждане Британии. Кроме того, в документах есть сведения о 14 бойцах из США и 15 специалистах из Франции.
Отмечается, что информации о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине в слитых секретных данных нет.
Ранее в Сеть попали документы, в которых в том числе описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по укреплению армии Украины. Вашингтон расследует утечку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru