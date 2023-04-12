СМИ: В утечке из Пентагона нашли данные о спецназе США и Британии на Украине

По данным издания, в феврале-марте 2023 года на украинской территории действовали бойцы сил специального назначения из стран НАТО. The Guardian пишет о 97 спецназовцах: 50 из них — граждане Британии. Кроме того, в документах есть сведения о 14 бойцах из США и 15 специалистах из Франции.

Отмечается, что информации о целях развертывания британских сил специального назначения на Украине в слитых секретных данных нет.

Ранее в Сеть попали документы, в которых в том числе описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по укреплению армии Украины. Вашингтон расследует утечку.

