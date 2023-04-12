Автор проанализировал утечку секретных данных Пентагона. В попавших в Сеть документах описывается состояние украинской армии, а также планы Соединенных Штатов и НАТО по ее укреплению.

«Подготовку этих военных проводят ... 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО», — указал Ливен.

Обозреватель подчеркнул, что конгресс США и общественность не проинформировали о размещении американских военных и солдат Североатлантического альянса на украинской территории, пишет «Свободная пресса». Если военные США действительно находятся на Украине, это создает риск «того, что они могут быть убиты или схвачены в плен», что может спровоцировать опасный цикл эскалации, отмечает телеканал «360».

