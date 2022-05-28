СМИ: В США одобрили отправку Украине систем залпового огня
США приняли решение об отправке ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, речь может идти о гусеничных машинах M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники в американской администрации.
По данным одного из собеседников газеты, американские РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Киеву. О новых мерах поддержки могут объявить на следующей неделе.
В рамках помощи украинская сторона может получить системы M31 GMLRS, дальность огня которых составляет от 70 до 500 км, а также колесные системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) с прицельной дальностью 2-500 км.
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