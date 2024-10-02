США надеются на скорое дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

США рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл во время своего выступления в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что в конечном итоге необходимо будет решать часть вопросов за столом переговоров и выразил надежду на возможность дипломатического взаимодействия в ближайшем будущем.