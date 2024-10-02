США надеются на скорое дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

США рассчитывают на скорое начало дипломатического урегулирования конфликта на Украине, заявил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл во время своего выступления в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что в конечном итоге необходимо будет решать часть вопросов за столом переговоров и выразил надежду на возможность дипломатического взаимодействия в ближайшем будущем.

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Кэмпбелл также отметил, что Вашингтон был удивлен темпами наращивания оборонно-промышленного комплекса России за последние два года.

Он указал на то, что в течение этого времени наблюдается восстановление российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые вызывают серьёзную озабоченность в США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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