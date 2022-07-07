Экс-аналитик Пентагона: Киев не способен использовать западное оружие

Перепродажа Киевом поставляемого странами Запада оружия на черном рынке была предсказуема, так как силовики Украины во многом не подготовлены к его использованию. Об этом заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

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По ее словам, случаи реэкспорта Украиной западных вооружений были задокументированы в 2015 и 2016 годах, а также на протяжении остальных этапов боевых действий в Донбассе.

«Возможности Украины использовать эти "дары" ограничены в связи с недостаточной подготовленностью, проблемами с логистикой и постоянно сокращающейся численностью украинской армии», - приводит РИА Новости слова Квятковски.

Ранее сообщалось, что власти Германии не намерены поставлять Украине новейшие немецкие танки, поскольку международная поддержка Киева постепенно ослабевает, передает РЕН ТВ. Между тем эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с телеканалом «360» заявлял, что группа военнослужащих ВСУ продала две 155-миллиметровые самоходные гаубицы Caesar, которые Украине подарила Франция.

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ТЕГИ:ОружиеЗападУкраина
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