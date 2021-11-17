СМИ: в случае нападения на Крым Россия нейтрализует врага за 10 часов
Менее суток понадобится Черноморскому флоту РФ на нейтрализацию войск противника в случае нападения Украины на Крым или иные российские территории, сообщает Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)» со ссылкой на высокопоставленный источник в Генштабе Минобороны РФ.
Собеседник канала рассказал, что на полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника, в том числе, военных баз, ПВО и артиллерии, российские моряки выполнят в срок от 50 минут до 10 часов. По его словам, таковы «военные нормативы современных армий».
«Для решения подобной задачи в Крыму развернут «пузырь запрета доступа». Кроме того, на полуострове и у Новороссийска имеются все морские, авиационные, артиллерийские и ракетные, а также иные средства - включая ВКС, ВДВ, танковые, специальные и подразделения морской пехоты», - отметил источник.
Ранее Черноморский флот РФ совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы эсминцем Британии Defender у мыса Фиолент на юго-западном побережье Крыма.
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