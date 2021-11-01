Путин предложил посмотреть в прицел на вошедший в Чёрное море корабль ВМС США

Президент России Владимир Путин заявил, что на корабль военно-морских сил США, который вошёл в акваторию Черного моря, можно посмотреть в бинокль или прицел. Замечание в несколько шутливой форме российский лидер сделал на первом из серии совещаний по оборонной тематике. Традиционно они проводятся в Сочи.

«Можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», - заметил президент, комментируя заход флагмана шестого флота ВМС США.

Путин заявил о необходимости дальнейшего совершенствования системы воздушно-космической обороны. Он обосновал это разработкой в ведущих странах перспективных ударных высокоскоростных средств нападения.

По словам президента, этого требует также политическая обстановка в целом, учитывая наращивание интенсивности полётов авиации НАТО у границ России, появление на Балтике и в Черноморье кораблей альянса с управляемым ракетным оружием.

Шестой флот ВМС США разместил сегодня в Twitter информацию о переходе командного корабля Mount Whitney в Черное море для совместных действий с силами НАТО в регионе. В минувшую субботу туда же зашел американский эсминец Porter, онащённый управляемыми ракетами.

