СМИ: В российские войска начали поставлять дополнительную защиту для танков

Российским войскам начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»

По данным собеседника агентства, защиту предоставляют оборонно-промышленные предприятия комплекса в соответствии со схемами бронирования определенных типов боевых машин.

«Это позволяет ремонтным батальонам ... в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной», — указал источник.

Защита повышает боевую устойчивость и защищенность техники, в том числе от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, отмечает Ura.ru. Дополнительные защитные средства устанавливают на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, а также на новейшие машины Т-90М «Прорыв», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ТанкиВооруженные Силы РФСпецоперация
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