СМИ: В российские войска начали поставлять дополнительную защиту для танков

По данным собеседника агентства, защиту предоставляют оборонно-промышленные предприятия комплекса в соответствии со схемами бронирования определенных типов боевых машин.

«Это позволяет ремонтным батальонам ... в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной», — указал источник.

Защита повышает боевую устойчивость и защищенность техники, в том числе от бронебойных оперенных подкалиберных снарядов, отмечает Ura.ru. Дополнительные защитные средства устанавливают на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, а также на новейшие машины Т-90М «Прорыв», пишет «Свободная пресса».

