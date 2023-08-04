Телеграм: Танк «Алеша» крушит их, а беспилотники атакуют нас
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Русский танк и его Алёша
В выходные по телеграм-каналам разошлось видео, на котором один российский танк в Запорожье, прозванный «Алешей», разбивает колонну ВСУ, состоявшую из восьми единиц техники производства стран НАТО, при поддержке противотанковых управляемых ракет и артиллерии.
«НБР ДОНЕЦК» отмечает кинематографичность произошедшего:
«Слева – один российский танк. Справа – колонна украинской бронетехники: два танка Leopard (экипаж 3-4 чел.) и шесть БМП M2 Bradley (экипаж 3 чел. + десант 6 чел.). Менее чем за 10 минут боя экипаж российского танка при поддержке артиллерии полностью уничтожил украинскую колонну и живую силу противника. Помимо 8 единиц техники враг потерял не менее 60 человек личного состава. На наших глазах стал реальностью сюжет отечественного х/ф "Т-34", в котором один советский танк Т-34-76 уничтожает целую танковую роту немцев. Разница лишь в том, что на видео – не постановочные кадры, комбинированные съемки и компьютерная графика, а реальные события на поле сражения. И в художественном фильме наш танк подбивают, а на этом видео – российская "коробочка" без потерь откатилась на исходный рубеж. Российские военные – красавцы!»
«338» проводит историческую аналогию:
«Можно ошибиться в фактах, но подвиг танкистов под Запорожьем похож на то, что в августе 1941 года под Ленинградом совершил экипаж З. Колобанова, в одном бою уничтожив 22 вражеских танка и остановив колонну, или осенью 1941 года под Москвой, когда экипаж Д. Лавриненко, уничтожив 4 вражеских танка, рассеял колонну противника, наступавшую из-под Орла. Об экипаже "восьмидесятки" обязательно будут рассказывать школьникам, курсанты военных вузов будут изучать тактику боя и морально-психологические качества танкистов, обеспечивших им победу над превосходящим по численности противником. История боя уже ушла в народное творчество».
Врио главы ДНР Денис Пушилин обещает наградить экипаж танка:
«Вчера все видели видео, нашумевшее и у нас, и в стане врага, когда один наш танк остановил атаку противника из 8 единиц натовской техники на запорожском направлении. С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется...»
«РосСкандал» попросил исполнить просьбу нашего наводчика, который эмоционально комментировал действия танка:
«Полагаем, геройский экипаж также ждут государственные награды Российской Федерации. Оператор-наводчик, который кричал "Герой России будет!" – должен оказаться прав».
Так и получилось. Во вторник стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу подписал бумаги о награждении командира танка и его сослуживцев медалями за мужество и героизм.
Русский чиновник и его авто
В четверг в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин сделал резонансное заявление: все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях.
«Темник» ожидает, что заявление президента даст мощный толчок развитию российского автопрома.
«Сегодня Путин на встрече с руководителями предприятий перерабатывающей промышленности сформулировал давно ожидавшуюся задачу. Закупать для госслужащих исключительно отечественные автомобили. В сложившихся условиях помогать иностранному автопрому совершенно неправильно. АвтоВАЗ уже отреагировал о готовности обеспечить необходимые объемы. Однако такая установка, безусловно простимулирует и развитие новых марок. Собственных или локализованных. По образцу “Москвича” могут появиться и новые “Волги”, и “Чайки”».
В российском обществе назрел запрос на развитие страны и значимые достижения, уверен член Общественной палаты Никита Анисимов:
«Владимир Путин заявил, что все чиновники России должны ездить на отечественных автомобилях. Очень важная задача по развитию отечественного автопрома, поставленная Президентом, судя по его словам – гораздо шире: “нужно стремиться к развитию отечественных брендов автомобилей и другoй отечественной продукции. Повышение качества жизни должнo быть направлено прежде всего на это”. Именно этот аспект мы обсуждали накануне на форуме Общественной палаты “Сообщество” в Якутске. Формирование технологического суверенитета – очень значимый процесс. Он влияет не только на создание отдельных передовых направлений промышленности, но и в целом реализует запрос общества на достижения и развитие страны».
«НЕЗЫГАРЬ» предполагает, что в помощи по реализации задуманного могут поучаствовать активисты «Народного Фронта», которые:
«начнут не только активнее мониторить тендеры муниципальных и региональных властей, но и собирать информацию об актуальном автопарке чиновников и наличии у них служебных автомобилей зарубежного производства. О сиюминутном отказе от зарубежных авто речь не идет, однако очевидно, что достаточно резонансное заявление главы государства уже формирует шлейф реакций и вероятных вариантов решения вопроса со стороны различных акторов».
Вскоре владеть российским автомобилем будет престижно, надеется «Всевидящее око»:
«Большой резонанс вызвало заявление Владимира Путина о том, что госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства. По словам главы государства, ведомства и управление делами Президента России просили продолжить закупки машин, сделав упор на зарубежных производителей. “Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено. И все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях, – сказал Путин. – Где-то будут поскромнее, ничего страшного”. Редакция Ока предполагает, что это решение может стать очень весомым фактором для выхода российского автомобилестроения на новый уровень качества, и не исключено, что через несколько лет ездить на отечественных машинах будет не менее престижно, чем на изделиях западного автопрома».
Русский военный и его праздник
На этой неделе в России праздновали сразу два больших военных праздника. В воскресенье отметили День Военно-морского флота. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его традиционно принимал верховый главнокомандующий Владимир Путин.
Традиция проводить военно-морской парад вызывает у россиян настоящую гордость за армию и флот, считает канал «Zа НАШИХ. Санкт-Петербург»
«Возрожденные Президентом военно-морские парады в Санкт-Петербурге и других городах России – символ нашей гордости за Флот, силы страны и уверенности в будущих победах. В городе на Неве состоялся главный военно-морской парад с участием Президента России и лидеров ряда африканских стран. После периода развала 90-х около 20 лет парады подобного масштаба в стране не проводились. Указом Президента России Владимира Путина от 27 июля 2017 г. славная традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге была восстановлена. Гордость за свою страну, ее армию и Флот – то, чего очень хотели бы лишить россиян противники нашей страны. Но так же, как флот хранит свои традиции, сохраняются и традиции особого уважения граждан России к ВМФ, гордости за свой Флот. Президент цитирует Петра Столыпина, который назвал эту гордость “доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти”. Народ России сегодня действительно демонстрирует свою силы: и на фронте, и через сплочение общества. Как и в каждый решающий момент нашей истории, народ России чувствует неразрывную связь со своей Армией и Флотом и поддерживает своих защитников. Такие события, как военно-морские парады, способствуют еще большей консолидации людей».
«Мюсли вслух» объясняет, почему День ВМФ имеет для России особое значение:
«Огромная сухопутная держава веками проламывала свой путь к морским и океанским просторам. Поколение за поколением русские моряки ходили на Грумант, побеждали при Чесме, открывали Антарктиду и осваивали полярные широты. Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, президент Путин отметил вековые традиции русских корабелов и героизм моряков, которыми гордится весь российский народ: "Более 100 лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти". Уже год действует обновленная морская доктрина государства, согласно которой военно-морской флот является ключевым инструментом обеспечения национальной безопасности и интересов России. Сегодня Запад получает серьезный сдерживающий сигнал: только в этом году в состав всех флотов будет введено 30 новейших боевых кораблей. "Шапки долой! Флаг поднять!" – так издавна звучала на русском флоте команда во время поднятия кормового Андреевского флага и гюйса (на тех кораблях, где он был положен по рангу). И сегодня Андреевский стяг хорошо виден в Мировом океане: наш народ держит море в своей власти».
«Мейстер» подчеркивает, что российский флот продолжает развиваться:
«В день ВМФ, этот традиционно любимый народом праздник, стоит отметить то, что несмотря на все сложности, Россия продолжает вкладываться во флот. Помимо тех 30 кораблей и судов, что получит флот в этом году, о чем упомянул сегодня президент, продолжается дорогостоящее и сложное строительство современных подлодок и фрегатов, модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и авианесущего "Адмирал Кузнецов" и ряд других долгосрочных и дорогостоящих проектов. Реализацию таких проектов во время военного конфликта может позволить себе только уверенно стоящая на ногах страна с развитой промышленностью и стратегическим планированием. И это лучшая гарантия того, что с флотом у России все будет в порядке и дальше».
В среду, 2 августа, отмечался День Воздушно-десантных войск. Главной традицией в этот день считается купание десантников в фонтанах. Канал «Мэйдэй. Хроника пикирования» рассказывает, как она появилась.
«Традиция купаться в фонтане на День ВДВ имеет несколько версий происхождения: от серьезных и романтичных до смешных и нелепых. Первая связана с тем, что 2 августа – это еще и Ильин день. В знак уважения к повелителю дождя и грома Илье Пророку (кстати, он считается небесным покровителем ВДВ) издавна умывались ледяной родниковой водой. После Великой Отечественной войны традиция умывания трансформировалась в полное окунание в воду, а затем плавно перетекла и в купание в фонтане. Вторая версия – это демонстрация собственной неуязвимости. В те же старинные времена считалось, что входящего в воду в Ильин день могут утащить на дно водяные и русалки, а еще "кто купается - тот тяжело заболеет". Десантники якобы бросили вызов этой примете и купанием доказывают - болезни не страшны, а водяные нас сами боятся. Третья версия кажется историкам более вероятной и началась она со сделанного в 1979 году кадра москвича-фотолюбителя, запечатлевшего упавших в фонтан поддатых десантников - которых вытаскивали друзья. В итоге десантники объяснили зевакам, фотографу и прибывшему милиционеру, что это "традиция ВДВ", в районной газете об этом вышла заметка и... традиция прижилась. Четвертая версия - романтическая, которую десантники любят рассказывать своим дамам - дескать, в воде отражается их родная стихия – небо. Ветераны ВДВ рассказывают, что дело в Афгане – на афганской войне в ее вечных пустынях и горах десантникам постоянно не хватало воды, а фонтан - "воплощение бесконечного ее количества". Также ветераны добавляют, что раньше десантники ходили в бани 2 августа - но фонтаны "бесплатные", погода 2 августа почти всегда теплая, а вода еще и помогает чуть протрезветь. И вообще, что чем старше десантник - тем реже его увидишь в фонтане или пьяной драке – они могут "отжечь", но предпочитают дачу, ресторан или просто попойку с друзьями дома».
Продолжая историческую тематику, «Channel No 6» вспоминает, как в 1930-х годах пробовали подвешивать десантников под крыльями самолетов в специальных кабинках.
«В начале 1930-х годов в Советском Союзе начали активно развивать воздушно-десантные войска. По грузоподъемности более всего подходили бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, но они были очень тесными, так как разрабатывались для перевозки бомб, а не людей. Конструктор Павел Гроховский предложил подвешивать десантников под крыльями самолетов в специальных горизонтальных кабинках. Устройство получило название автоматический выбрасыватель красноармейцев Г-39. Правда сами десантники переименовали конструктора Гроховского в “Гробовского”. В 1932-м система Гроховского проходила испытания. Серийного производства не начали, потому что ухудшались аэродинамические свойства самолёта».
«Москва-Сити» и его беспилотники
1 августа произошла вторая за неделю атака беспилотников по деловому кварталу «Москва-Сити». Был поврежден фасад на уровне 21 этажа и разрушено остекление.
ВСУ пытаются атаковать российские министерства, пишет политолог Сергей Марков в канале «Логика Маркова»:
«Опять БПЛА ВСУ ударил по башне Москва Сити. По той же башне. Там министерства Минэкономики, Минцифры. То есть ВСУ упорно бьют по министерствам правительства России. В то время как в России уже полтора года обещают ударить по центрам принятия решений. Хотя с другой стороны, центры же принятия решений на Украине это не правительство Украины, а другие государства США, Британия, Польша. А украинские чиновники – в общем не лица принимающие решения, а просто современные привилегированные рабы».
Политолог Константин Калачев считает, что пора учить москвичей, что делать в случае таких происшествий:
«Надо ли инструктировать москвичей на случай атак БПЛА? Надо. Нужно ли знать, где находится ближайшее убежище? Нужно. Можно ли использовать имеющиеся в городе технические средства, чтоб решать вопросы безопасности, связанные с проведением СВО? Можно и нужно. В течение июля беспилотники атаковали столичный регион уже несколько раз. Уверен, что столичные власти сделают то, что от них зависит для усиления мер безопасности. Ну, а пока я предлагаю прислушаться к предложениям вице-спикера Госдумы Владилава Даванкова. Эскалация конфликта продолжается, а значит люди должны знать, что им делать в случае угрозы, порядок оповещения населения об угрозах должен быть отработан, системы оповещения проверены и задействованы. Береженого бог бережет».
Telegram-каналы считают, что медийный эффект от таких атак незначителен. Обычные россияне после таких инцидентов только утверждаются в желании «разобраться уже», пишет журналист Александр Анучкин:
«Медийный эффект от обстрелов башен Сити в Москве на внутреннюю аудиторию - близок к нулевому. Безусловно, и москвичей, и русских людей вообще, и всех, кто живёт на русской земле и считает ее своим домом, все это огорчает и злит, но если пиарщики, обслуживающие Киев, хотят таким образом переломить настроения внутри России в пользу неких “мирных переговоров” и “уступок”, то это, пожалуй, ошибка. Уверен, что любая социология даст сейчас только озлобление и усталость, помноженные на желание “разобраться уже”. Русский человек садится утром есть бутерброд с докторской, а тут опять летает всякая хреновина. “Да разбомбите вы это все!”, – с досадой думает русский человек (по телевизору в этот момент показывают, как хохлы демонтируют герб). У русского человека автокредит, ребенок идет в 5-ый класс, на даче сломалась газонокосилка, в зоне СВО школьный кореш (три дня уже не пишет, тревожно немного). В этом Сити он был один раз, когда жена затащила в какой-то магазин, ему не зашло. Русский человек не думает, что там по офисам сидят патриоты (может, зря не думает, кстати), он даже злорадно хмыкает про себя, отхлебывая кофе: “может, теперь уже воевать начнем? По рублевкам вашим летит, по ситям, не пора ли уже серьезно, а”? При этом, русский человек далек от мыслей “убить бы всех хохлов”: он в детстве ездил к тетке куда-то под Харьков, у него первая любовь была там - Халя ее звали – он просто злится, что соседи оказались глупыми и упертыми. Но верит, что все хорошее впереди. Сейчас ему надо ехать на работу, пока пробки не начались. А вечером ещё мама просила заскочить. На вопрос “а Путин – красавчик?” он всегда отвечает однозначно. И добавляет тихонечко, чтобы вдруг кто не услышал (крамола же): “только добрый уж очень, вот это он зря, конечно”».
Скоро потуги Киева россияне просто перестанут замечать, уверен «Парламент с кнопкой»:
«Эффект устрашения от повторной атаки БПЛА на башни Москва-сити примерно равен нулю. Если в первый раз хотя бы кто-то вскрикнул, снимая момент взрыва, то сейчас все работают в штатном режиме, особо не обращая внимания. А потому что в одну реку дважды не войдешь. Да, российские СМИ в очередной раз растиражировали это как громкую новость. Но хайпа вызывает это все меньше. Граждане начинают привыкать, и в какой-то момент они уже перестанут замечать постоянно повторяющиеся события. Киевские пиарщики роют себе яму, своим пиаром они подталкивают людей к безразличию, а это самое страшное чувство. Даже эмоции возмездия проявляются все меньше в медийном пространстве».
Военкоматы и их поджоги
На этой неделе случилось коллективное наваждение: в разных регионах России предприняты около двух десятков попыток поджогов военкоматов. Обычными людьми. И почти все задержанные рассказали, что получили указание совершить поджог от неких «правоохранителей» по телефону. Поток звонков, разумеется, шел с Украины, констатируют Telegram-каналы.
В качестве жертв мошенники чаще всего выбирают людей из самых доверчивых групп – пенсионеров, женщин, детей, пишет «Железный Феликс»:
«Вроде бы телефонным терроризмом уже давно никого не удивить – активно работают и укронацисты, и их пособники на территории России. Но ЦИПсОшники не дремлют, придумывая новые схемы психологического воздействия на россиян. За последние дни по всей стране произошла волна поджогов военкоматов – за двое суток почти два десятка случаев – и здесь очевиден “украинский след”. Причем в качестве жертв-исполнителей свидомые выбирают людей из группы риска – иногда детей, но чаще всего пенсионеров. В Феодосии 51-летняя учительница русского языка попыталась кинуть в здание военкомата коктейль Молотова. В Казани 62-летняя женщина облила стену военкомата бензином и подожгла. В Северодвинске 76-летний мужчина бросил в военкомат бутылку с зажигательной смесью. В Ленинградской области пенсионер бросил в здание две ёмкости с горючим. Практически все задержанные объясняют, что действовали по указанию телефонных мошенников, которые представляются либо сотрудниками банка, либо СК или ФСБ, и “обрабатывают” либо заверениями, что “нужна помощь в поимке преступников при проведении полицейской операции”, либо разводом про то, что здание военкомата – это банк, где “прямо сейчас на вас оформляют кредит”. При этом попутно разводя тех, кому звонят, на немалые суммы денег. Действительно ли все так, как говорят поджигатели, или это легенда для прикрытия – разберется следствие. Но то, что ЦИПСОшники целенаправленно работают “по базе”, выбирая доверчивых и психологически неустойчивых людей – это факт. Например, известно, что поджигатель в Улан-Удэ состоял на учете в психоневрологическом диспансере».
Почему люди ведутся на такие махинации, и что с этим делать, размышляет юрист Илья Ремесло:
«За день произошло множество попыток поджогов военкоматов в городах России. В Находке, Сестрорецке, Ставрополе, Майкопе и Ишимбае. Помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Интересно, что практически все задержанные поджигатели – женщины, которым звонили с Украины мошенники. Если ранее жертвы лишь теряли деньги, то теперь они бегают с коктейлями Молотова к военкоматам. Это одновременно тревожный, но и интересный феномен, в котором следует разобраться, в первую очередь для понимания, что с этим явлением делать. Почему люди верят совершенно глупым выдумкам мошенников типа "Вам звонит ФСБ, идите и подожгите военкомат"? Они что, ненормальные? И почему большинство – женщины? Во-первых, все эти люди вполне вменяемы, плюс-минус. Во-вторых, мошенники эксплуатируют страхи своих жертв: перед потерей денег, перед правоохранителями и т.д. Пользуясь их незнанием, неуверенностью. Таким образом, основная проблема – это правовое и общественно-политическое невежество жертв мошенников, низкий уровень общественного развития. <…> Необходимо масштабное правовое и политическое просвещение на доступном и понятном обычному человеку уровне».
Если раньше мошенники разводили людей на деньги, то теперь их жертвы рискуют еще и свободой, отмечает «Канал визионера»:
«Эпидемия телефонного мошенничества, базирующегося в основном на юге Украины, накрыла Россию несколько лет назад. До сих пор правоохранительные органы не смогли эту ядовитую болезнь ликвидировать. Миллиарды рублей год за годом теряют доверчивые граждане России. Но теперь они начали терять уже свободу и жизнь. Удивительно, что только сейчас ЦИПСо догадалось использовать профессиональных манипуляторов с огромным опытом. Видимо, открылось дополнительное финансирование, которых не хватало и на предыдущем этапе. Но сейчас, после провала украинского наступления и снижения репутации "ястребов" войны до последнего украинца, пошли в ход новые средства раскачки обстановки и денег для организаторов не жалеют, переключив их с коммерческого мошенничества на диверсионное».
И хотя жертв украинских манипуляторов по-человечески жалко, наказание им в любом случае придется понести, уверен канал «За Дагестан»:
«Конечно, женщин, которые совершили подобные преступления, жалко. И понятно, что сделали они это не по собственной инициативе, а под жестким давлением профессиональных психологов. Но от ответственности их это вряд ли освободит, и за поджог отвечать им придется – если и не по статье “терроризм”, то за умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений».
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