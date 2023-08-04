Телеграм: Танк «Алеша» крушит их, а беспилотники атакуют нас

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На этой неделе в России праздновали сразу два больших военных праздника. В воскресенье отметили День Военно-морского флота. Главный парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его традиционно принимал верховый главнокомандующий Владимир Путин.

Традиция проводить военно-морской парад вызывает у россиян настоящую гордость за армию и флот, считает канал «Zа НАШИХ. Санкт-Петербург»

«Возрожденные Президентом военно-морские парады в Санкт-Петербурге и других городах России – символ нашей гордости за Флот, силы страны и уверенности в будущих победах. В городе на Неве состоялся главный военно-морской парад с участием Президента России и лидеров ряда африканских стран. После периода развала 90-х около 20 лет парады подобного масштаба в стране не проводились. Указом Президента России Владимира Путина от 27 июля 2017 г. славная традиция проведения в День ВМФ Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге была восстановлена. Гордость за свою страну, ее армию и Флот – то, чего очень хотели бы лишить россиян противники нашей страны. Но так же, как флот хранит свои традиции, сохраняются и традиции особого уважения граждан России к ВМФ, гордости за свой Флот. Президент цитирует Петра Столыпина, который назвал эту гордость “доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти”. Народ России сегодня действительно демонстрирует свою силы: и на фронте, и через сплочение общества. Как и в каждый решающий момент нашей истории, народ России чувствует неразрывную связь со своей Армией и Флотом и поддерживает своих защитников. Такие события, как военно-морские парады, способствуют еще большей консолидации людей».

«Мюсли вслух» объясняет, почему День ВМФ имеет для России особое значение:

«Огромная сухопутная держава веками проламывала свой путь к морским и океанским просторам. Поколение за поколением русские моряки ходили на Грумант, побеждали при Чесме, открывали Антарктиду и осваивали полярные широты. Выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, президент Путин отметил вековые традиции русских корабелов и героизм моряков, которыми гордится весь российский народ: "Более 100 лет назад Петр Столыпин назвал эту гордость доказательством того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в своей власти". Уже год действует обновленная морская доктрина государства, согласно которой военно-морской флот является ключевым инструментом обеспечения национальной безопасности и интересов России. Сегодня Запад получает серьезный сдерживающий сигнал: только в этом году в состав всех флотов будет введено 30 новейших боевых кораблей. "Шапки долой! Флаг поднять!" – так издавна звучала на русском флоте команда во время поднятия кормового Андреевского флага и гюйса (на тех кораблях, где он был положен по рангу). И сегодня Андреевский стяг хорошо виден в Мировом океане: наш народ держит море в своей власти».

«Мейстер» подчеркивает, что российский флот продолжает развиваться:

«В день ВМФ, этот традиционно любимый народом праздник, стоит отметить то, что несмотря на все сложности, Россия продолжает вкладываться во флот. Помимо тех 30 кораблей и судов, что получит флот в этом году, о чем упомянул сегодня президент, продолжается дорогостоящее и сложное строительство современных подлодок и фрегатов, модернизация атомного крейсера "Адмирал Нахимов" и авианесущего "Адмирал Кузнецов" и ряд других долгосрочных и дорогостоящих проектов. Реализацию таких проектов во время военного конфликта может позволить себе только уверенно стоящая на ногах страна с развитой промышленностью и стратегическим планированием. И это лучшая гарантия того, что с флотом у России все будет в порядке и дальше».

В среду, 2 августа, отмечался День Воздушно-десантных войск. Главной традицией в этот день считается купание десантников в фонтанах. Канал «Мэйдэй. Хроника пикирования» рассказывает, как она появилась.

«Традиция купаться в фонтане на День ВДВ имеет несколько версий происхождения: от серьезных и романтичных до смешных и нелепых. Первая связана с тем, что 2 августа – это еще и Ильин день. В знак уважения к повелителю дождя и грома Илье Пророку (кстати, он считается небесным покровителем ВДВ) издавна умывались ледяной родниковой водой. После Великой Отечественной войны традиция умывания трансформировалась в полное окунание в воду, а затем плавно перетекла и в купание в фонтане. Вторая версия – это демонстрация собственной неуязвимости. В те же старинные времена считалось, что входящего в воду в Ильин день могут утащить на дно водяные и русалки, а еще "кто купается - тот тяжело заболеет". Десантники якобы бросили вызов этой примете и купанием доказывают - болезни не страшны, а водяные нас сами боятся. Третья версия кажется историкам более вероятной и началась она со сделанного в 1979 году кадра москвича-фотолюбителя, запечатлевшего упавших в фонтан поддатых десантников - которых вытаскивали друзья. В итоге десантники объяснили зевакам, фотографу и прибывшему милиционеру, что это "традиция ВДВ", в районной газете об этом вышла заметка и... традиция прижилась. Четвертая версия - романтическая, которую десантники любят рассказывать своим дамам - дескать, в воде отражается их родная стихия – небо. Ветераны ВДВ рассказывают, что дело в Афгане – на афганской войне в ее вечных пустынях и горах десантникам постоянно не хватало воды, а фонтан - "воплощение бесконечного ее количества". Также ветераны добавляют, что раньше десантники ходили в бани 2 августа - но фонтаны "бесплатные", погода 2 августа почти всегда теплая, а вода еще и помогает чуть протрезветь. И вообще, что чем старше десантник - тем реже его увидишь в фонтане или пьяной драке – они могут "отжечь", но предпочитают дачу, ресторан или просто попойку с друзьями дома».

Продолжая историческую тематику, «Channel No 6» вспоминает, как в 1930-х годах пробовали подвешивать десантников под крыльями самолетов в специальных кабинках.

«В начале 1930-х годов в Советском Союзе начали активно развивать воздушно-десантные войска. По грузоподъемности более всего подходили бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3, но они были очень тесными, так как разрабатывались для перевозки бомб, а не людей. Конструктор Павел Гроховский предложил подвешивать десантников под крыльями самолетов в специальных горизонтальных кабинках. Устройство получило название автоматический выбрасыватель красноармейцев Г-39. Правда сами десантники переименовали конструктора Гроховского в “Гробовского”. В 1932-м система Гроховского проходила испытания. Серийного производства не начали, потому что ухудшались аэродинамические свойства самолёта».

