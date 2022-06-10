СМИ: в небе над Севастополем уничтожен неизвестный объект

Система российских ПВО сработала в пятницу 10 июня в небе над Севастополем, передает ТАСС.

По данным агентства, хорошо был виден след от выпущенной ракеты и облако от того объекта, которой был уничтожен.

Эту картину наблюдали жители южных районов города, говорится в сообщении.

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Каких-либо комментариев на этот счёт от Минобороны России не поступало.

Ранее сообщалось, что высокий уровень террористической опасности продлен на севере Крыма и Керчи до 25 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КрымРакетаСевастопольПВО
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