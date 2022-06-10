СМИ: в небе над Севастополем уничтожен неизвестный объект

Система российских ПВО сработала в пятницу 10 июня в небе над Севастополем, передает ТАСС.

По данным агентства, хорошо был виден след от выпущенной ракеты и облако от того объекта, которой был уничтожен.

Эту картину наблюдали жители южных районов города, говорится в сообщении.