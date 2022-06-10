СМИ: в небе над Севастополем уничтожен неизвестный объект
10 июня 202221:11
Система российских ПВО сработала в пятницу 10 июня в небе над Севастополем, передает ТАСС.
По данным агентства, хорошо был виден след от выпущенной ракеты и облако от того объекта, которой был уничтожен.
Эту картину наблюдали жители южных районов города, говорится в сообщении.
Каких-либо комментариев на этот счёт от Минобороны России не поступало.
Ранее сообщалось, что высокий уровень террористической опасности продлен на севере Крыма и Керчи до 25 июня.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru