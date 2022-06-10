СМИ: Украинские корабли утилизируют после завершения спецоперации

Большинство кораблей военно-морских сил (ВМС) Украины, находящихся под контролем России с весны 2014 года, будут утилизированы по окончании специальной военной операции РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

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Как отметил собеседник агентства, украинские корабли занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота РФ. Многие из этих судов нельзя даже буксировать, пишет РИА ФАН. При этом для обеспечения их жизнедеятельности требуются ресурсы.

«В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели», — подчеркнул источник.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКораблиУкраина
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