СМИ: Украинские корабли утилизируют после завершения спецоперации

Как отметил собеседник агентства, украинские корабли занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота РФ. Многие из этих судов нельзя даже буксировать, пишет РИА ФАН. При этом для обеспечения их жизнедеятельности требуются ресурсы.

«В большинстве своем эти единицы технически неисправны, их боевые возможности давно устарели», — подчеркнул источник.

