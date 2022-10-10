Офицер Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону
Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорыва обороны на луганском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
Собеседник агентства признал сложившуюся ситуацию серьезной, силы противника превосходят численность защитников линии обороны. Также известно, что подразделения ВСУ используют в ЛНР запрещенное американское оружие, например, ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, начиненные вольфрамовыми шариками.
Ранее глава московского представительства ЛНР Родион Мирошник рассказал об эвакуации медицинских и социальных учреждений из Сватово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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