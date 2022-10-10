Офицер Марочко сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки прорыва обороны на луганском направлении. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

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Собеседник агентства признал сложившуюся ситуацию серьезной, силы противника превосходят численность защитников линии обороны. Также известно, что подразделения ВСУ используют в ЛНР запрещенное американское оружие, например, ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS, начиненные вольфрамовыми шариками.

Ранее глава московского представительства ЛНР Родион Мирошник рассказал об эвакуации медицинских и социальных учреждений из Сватово. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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