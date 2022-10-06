Минобороны: ВСУ провалили попытку возобновить наступление на Купянском направлении

Попытка трех батальонно-тактических групп ВСУ возобновить наступление на Купянском направлении не увенчалась успехом. Российским военным удалось отразить все атаки. Об этом 6 октября заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, потери ВСУ составили более ста двадцати военнослужащих, пять танков, двенадцать боевых бронированных машин и четырнадцать автомобилей.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеВСУИгорь Конашенков
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