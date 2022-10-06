Минобороны: ВСУ провалили попытку возобновить наступление на Купянском направлении

По его словам, потери ВСУ составили более ста двадцати военнослужащих, пять танков, двенадцать боевых бронированных машин и четырнадцать автомобилей.

Ранее спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

