Минобороны: ВСУ провалили попытку возобновить наступление на Купянском направлении
Попытка трех батальонно-тактических групп ВСУ возобновить наступление на Купянском направлении не увенчалась успехом. Российским военным удалось отразить все атаки. Об этом 6 октября заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, потери ВСУ составили более ста двадцати военнослужащих, пять танков, двенадцать боевых бронированных машин и четырнадцать автомобилей.
Ранее спецназ Росгвардии уничтожил диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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