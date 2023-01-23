СМИ: В ЛНР обнаружили тайник солдата ВСУ с 300 килограммами взрывчатки

Отмечается, что сотрудники органов безопасности нашли схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами в домостроении в населенном пункте Кудряшовка Кременского района, освобожденном в ходе специальной военной операции.

В тайнике обнаружили в том числе пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда, более 200 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства с общим весом взрывчатого вещества 306 килограммов, отмечает телеканал «360».

«Обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка», — подчеркнул собеседник агентства.

Сотрудники органов безопасности ЛНР продолжают мероприятия по предупреждению и пресечению терактов, пишет Ura.ru.

