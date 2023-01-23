СМИ: В ЛНР обнаружили тайник солдата ВСУ с 300 килограммами взрывчатки
Органы безопасности Луганской народной республики обнаружили в регионе тайник украинского военнослужащего, в котором содержалось более 300 килограммов взрывчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Отмечается, что сотрудники органов безопасности нашли схрон с боеприпасами и взрывчатыми веществами в домостроении в населенном пункте Кудряшовка Кременского района, освобожденном в ходе специальной военной операции.
В тайнике обнаружили в том числе пять танковых снарядов, два осколочно-фугасных снаряда, более 200 элементов динамической защиты 4С20U украинского производства с общим весом взрывчатого вещества 306 килограммов, отмечает телеканал «360».
«Обнаруженные боеприпасы и взрывчатку хранил гражданин Украины, который на момент начала СВО служил в одном из подразделений ВСУ, дислоцирующихся в окрестностях населенном пункте Кудряшовка», — подчеркнул собеседник агентства.
Сотрудники органов безопасности ЛНР продолжают мероприятия по предупреждению и пресечению терактов, пишет Ura.ru.
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