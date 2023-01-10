Росгвардейцы уничтожили тайник со взрывчаткой в Запорожской области
Бойцы управления Росгвардии по Челябинской области нашли и уничтожили в Запорожской области тайник со взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба управления.
В тайнике были обнаружены две мины, сигнальная ракетница и светошумовые гранаты, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.
Уточняется, что опасные находки с соблюдением требований безопасности были перемещены на специально подготовленную площадку и уничтожены.
Ранее военнослужащие Росгвардии нашли документы вооруженных сил Украины, свидетельствующие о воровстве имущества в украинских воинских частях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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