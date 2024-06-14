СМИ: В Кривом Роге был поражен командный центр ГУР МО Украины

Российские войска поразили командный центр Главного управления разведки Минобороны Украины в Кривом Роге. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.

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Уточняется, что командный центр располагался в здании городского отделения полиции.

Когда именно был атакован командный центр не уточняется.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска поразили на Украине пункты временной дислокации иностранных наёмников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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