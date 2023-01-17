СМИ: В ДНР ликвидировали группу украинских диверсантов
Разведчики 3-го гвардейского батальона специального назначения ликвидировали в Донецкой народной республике украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщает РИА Новости.
Диверсантов, пытающихся перейти линию фронта, заметили в одном из районов с низкой интенсивностью боестолкновений. Разведка засекла противника с помощью тепловизора и уничтожила ДРГ, применив противотанковый ракетный комплекс «Корнет», пишет RT.
Ранее правоохранительные органы Луганской народной республики обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, предназначенный для украинских диверсантов, напоминает «Свободная пресса». Злоумышленники планировали использовать содержимое тайника для совершения терактов в Луганске.
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