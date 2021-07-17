СМИ: В Британии формируют спецназ для борьбы с Россией и Китаем
Подразделения специального назначения британской армии формируют для выполнения новой тайной миссии против России и Китая, пишет издание The Times.
Главой «будущих сил спецназначения» британской морской пехоты станет бригадный генерал Марк Тоттен. Он сам рассказал о своем назначении. По словам военачальника, он будет командовать группой из четырех тысяч человек. Они призваны обеспечить помощь спецподразделениям в борьбе с терроризмом и наемниками по всему миру. Подразделения воздушной и лодочной служб нацелены на выполнение задач с «повышенным риском», требующих большей детализации, планирования и специальных знаний.
По данным британской газеты, спецназ будет работать в связке с разведкой и следить за деятельностью военных и разведывательных подразделений России и Китая.
Ранее первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН уточнил, что Британия несет большую угрозу для России, чем Россия для нее.
«Я б хотел спросить Джонсона: когда российские войска высаживались на территории Великобритании? Никогда. А вот британские солдаты высаживались на территории России в 1918 году. Так кто кому больше угрожает? Джонсон просто валит с больной головы на здоровую. Истинная проблема – Великобритания вышла из Евросоюза, у нее сложности с вакцинацией, большие потери от пандемии. Из-за ухудшения уровня жизни они пытаются обвинить Россию во всех смертных грехах. Но мы этого не боимся», - заключил сенатор.
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