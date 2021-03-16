Великобритания назвала Россию острой угрозой своей безопасности
Россия является наиболее острой и актуальной угрозой безопасности Великобритании, говорится в Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению авторов обзора, угроза со стороны РФ сохраняется, более того, Британия ожидает увеличения российской активности в соседних европейских странах.
Кроме того, Лондон обеспокоен ростом военного потенциала РФ и российско-китайскими вложениями в «информационные операции» и «глобальное культурное влияние». Вместе с партнерами по НАТО Британия намерена отражать «ядерные, традиционные и гибридные угрозы безопасности», в частности, исходящие со стороны России.
Также Соединенное Королевство будет поддерживать восточноевропейских соседей России, в частности, Украину, повышая их готовность «отражать угрозы».
Кроме того, в британском обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики подчеркивается, что самым важным стратегическим союзником и партнером Лондона останутся США. При этом Британия планирует углублять сотрудничество с Китаем, отмечая, что рост влияния Пекина — наиболее значимый геополитический фактор на международной арене.
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон назвал Россию «враждебным государством», отмечает «Свободная пресса».
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