СМИ: Украинский боевик рассказал о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном выросло до 36

Гинцбург: летальность от коронавируса в РФ может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато

СМИ: экс-президент США Трамп на митинге своих сторонников в Огайо заявил, что из-за антироссийских санкций жители ФРГ рискуют потерять страну

Гидрометцентр: в Московской области в воскресенье +12…+17, ожидается дождь, гроза