СМИ: Украинский боевик рассказал о тяжелых потерях ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Донбассе. Националисты под натиском российских военных уступают территорию, рассказал газете The New York Times украинский солдат с передовой. Его слова приводит РИА Новости.

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Боец ВСУ обратил внимание на мощь российской артиллерии.

«Украинские военные несут тяжелые потери в Донбассе, и русские штурмуют нас каждый день», — признался он.

По его словам, Вооруженные Силы России ведут успешную кампанию, а ВСУ приходится постепенно уступать занятые позиции.

Ранее, 17 сентября, по сведениям Министерства обороны России, ВС РФ пресекли попытку украинских военных начать наступление в районе населенного пункта Правдино Херсонской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФВоенная ОперацияУкраина
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