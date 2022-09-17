Разведчик ВС РФ рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ

Российский разведчик сообщил, что 20 бойцов разведывательного подразделения столкнулись с 1 000 бойцов ВСУ в укрепленном районе украинских войск и вынуждены были отступить.

«В ходе отступления удалось у противника утащить АГС (автоматический гранатомет), который стреляет американскими ВОГами (гранатами)», — цитирует разведчика Газета.ru.

По словам российского военного, разведчики в ходе операции разделились на две мобильных группы. Боевики ВСУ сосредоточили внимание на одной из них. В результате боя украинские военные были уничтожены без потерь со стороны РФ.

Накануне Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 400 бойцов убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской, Харьковской областях, а также Донецкой народной республике. Такие цифры озвучил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

