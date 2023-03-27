СМИ: Украинские войска готовятся к сдаче Авдеевки

Украинские войска готовятся к потере Авдеевки в Донецкой народной республике, жителям города рекомендуют эвакуироваться. Об этом пишет «Русская весна».

Власти города Авдеевка под Донецком призвали жителей к эвакуации

Как отмечает издание, российская армия ведет наступление и за последние недели продвинулась на Авдеевском направлении.

«ВСУ начинают готовиться к потере города. Первыми вывезут коммунальщиков, пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность Авдеевки», — указывает «Русская весна».

В ближайшее время в населенном пункте отключат мобильную связь, чтобы местные жители не могли передавать российским силам данные о передвижениях и позициях противника, пишет «Свободная пресса».

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о наличии предпосылок для окружения Авдеевки, напоминает РИА ФАН.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНР

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