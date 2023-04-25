СМИ: Украинские военные пытаются выходить из Артемовска под видом гражданских

Украинские военные пытаются покидать Артемовск в Донецкой народной республике, выдавая себя за мирных жителей. Об этом сообщил боец частной военной компании «Вагнер» в беседе с РИА Новости.

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По словам собеседника агентства, украинские бойцы переодеваются в гражданское, пытаясь выйти, отмечает телеканал «360». Российские военные сталкиваются с этим во время эвакуации населения из западных районов города.

«Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)», — рассказал военный.

Между тем СМИ сообщили, что ВСУ вывели почти все силы из Артемовска. В городе осталась лишь пара бригад украинской армии, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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