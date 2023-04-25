СМИ: Украинские военные пытаются выходить из Артемовска под видом гражданских

По словам собеседника агентства, украинские бойцы переодеваются в гражданское, пытаясь выйти, отмечает телеканал «360». Российские военные сталкиваются с этим во время эвакуации населения из западных районов города.

«Недавно был пойман снайпер, который прикинулся гражданским, а оказался снайпером из "Азова" (запрещенная в России террористическая организация)», — рассказал военный.

Между тем СМИ сообщили, что ВСУ вывели почти все силы из Артемовска. В городе осталась лишь пара бригад украинской армии, отмечает РЕН ТВ.

