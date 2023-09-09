На Украине заявили о неспособности справиться с военными потерями
Украина не в состоянии справиться с большими фронтовыми потерями из-за коррупции в министерстве здравоохранения, считает бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.
«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — приводят его слова «Известия».
По мнению Соскина, такую ситуацию создали чиновники минздрава Украина. Из-за их коррупции невозможно обеспечивать армию необходимыми медикаментами и даже транспортом, чтобы вывозить раненых с передовой.
Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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