«У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего», — приводят его слова «Известия».

По мнению Соскина, такую ситуацию создали чиновники минздрава Украина. Из-за их коррупции невозможно обеспечивать армию необходимыми медикаментами и даже транспортом, чтобы вывозить раненых с передовой.

Удары российской армии по украинской инфраструктуре наносят невосполнимые потери, рассказал в своем Youtube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Соскин также выразил мнение, что киевские власти ничего не предпринимают в этой связи - только делают пустые высказывания и заявления, а новый министр обороны, считает он, ничего не изменит. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».