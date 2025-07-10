СМИ: Украине нечего противопоставить российским дронам
Киеву ничего не может противопоставить беспилотным системам России, сообщает 19fortyfive.
По данным журнала, РФ постоянно задействует новые тактики и технологии. Украине остается только полагаться на самодельные перехватчики, которые практически ничего не могут противопоставить российским беспилотным системам. Ракеты для ПВО у республики почти закончились, производить что-то подобное она не в состоянии. При этом российская армия постоянно развивается.
Дроны РФ теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию. ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы со связью.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские беспилотники уничтожили вражеской техники на $2 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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