СМИ: Украине нечего противопоставить российским дронам

Киеву ничего не может противопоставить беспилотным системам России, сообщает 19fortyfive.

Чем чревата сборка беспилотников из деталей от вражеских дронов

По данным журнала, РФ постоянно задействует новые тактики и технологии. Украине остается только полагаться на самодельные перехватчики, которые практически ничего не могут противопоставить российским беспилотным системам. Ракеты для ПВО у республики почти закончились, производить что-то подобное она не в состоянии. При этом российская армия постоянно развивается.

Дроны РФ теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию. ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы со связью.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские беспилотники уничтожили вражеской техники на $2 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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