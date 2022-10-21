СМИ: Украине не хватает систем ПВО для прикрытия каждой части страны

Украинская армия использует устаревшее советское вооружение, испытывает дефицит ракет, кроме того, ей не хватает подразделений противовоздушной обороны для защиты всей страны. Об этом пишет газета The Washington Post.

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Издание напоминает, что после ударов Вооруженных сил России по украинским объектам энергетической инфраструктуры США пообещали ускорить поставку систем ПВО NASAMS, а Германия решила предоставить Киеву четыре системы IRIS-T. Однако «уже поздно», отмечается в материале. По данным газеты, 10 октября Россия выпустила 83 ракеты по Украине, сбить удалось только половину.

По словам замкомандира дивизиона ЗРК С-300 в Киевской области капитана Владимира Климина, во многом проблема обусловлена нехваткой средств: Украина не имеет достаточного количества подразделений ПВО для прикрытия каждой части страны. Климин отметил, что российские силы могут обходить украинскую ПВО благодаря разведданным и информации о ландшафте, пишет «Свободная пресса».

The Washington Post отмечает, что в распоряжении украинской армии устаревшие советские системы ПВО, которым около 30 лет. Кроме того, начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный заявил, что у армии заканчивается запас ракет, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: Spiegel
ТЕГИ:ПВОУкраина
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