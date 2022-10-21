СМИ: Украине не хватает систем ПВО для прикрытия каждой части страны

Издание напоминает, что после ударов Вооруженных сил России по украинским объектам энергетической инфраструктуры США пообещали ускорить поставку систем ПВО NASAMS, а Германия решила предоставить Киеву четыре системы IRIS-T. Однако «уже поздно», отмечается в материале. По данным газеты, 10 октября Россия выпустила 83 ракеты по Украине, сбить удалось только половину.

По словам замкомандира дивизиона ЗРК С-300 в Киевской области капитана Владимира Климина, во многом проблема обусловлена нехваткой средств: Украина не имеет достаточного количества подразделений ПВО для прикрытия каждой части страны. Климин отметил, что российские силы могут обходить украинскую ПВО благодаря разведданным и информации о ландшафте, пишет «Свободная пресса».

The Washington Post отмечает, что в распоряжении украинской армии устаревшие советские системы ПВО, которым около 30 лет. Кроме того, начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный заявил, что у армии заканчивается запас ракет, сообщает телеканал «360».

