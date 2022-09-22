СМИ: Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»

Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 49 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

Отмечается, что украинская сторона в ходе обмена получила 205 пленных, в том числе командиров запрещенного в России батальона «Азов» (признан террористической организацией).

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«Обменяли 205 героев на одного предателя [Медведчука] и 49 россиян», — заявил источник.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона подтвердил обмен пленными, пишет Ura.ru.

Официальных комментариев Минобороны РФ пока не последовало.

Ранее СМИ сообщили, что Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила десять военнопленных, в числе которых граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Имена военных не разглашаются, подробности переговоров пока неизвестны, пишет «Свободная пресса».

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