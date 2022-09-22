СМИ: Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»
Россия и Украина провели обмен пленными, в рамках которого Москве передали 49 военнослужащих, а также украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
Отмечается, что украинская сторона в ходе обмена получила 205 пленных, в том числе командиров запрещенного в России батальона «Азов» (признан террористической организацией).
«Обменяли 205 героев на одного предателя [Медведчука] и 49 россиян», — заявил источник.
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона подтвердил обмен пленными, пишет Ura.ru.
Официальных комментариев Минобороны РФ пока не последовало.
Ранее СМИ сообщили, что Россия при посредничестве Саудовской Аравии освободила десять военнопленных, в числе которых граждане США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Имена военных не разглашаются, подробности переговоров пока неизвестны, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,6 млн+53 045 / сут.
Умерли
386 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+59 718 / сут.
- Трасс: России никто не угрожает
- Зеленский назвал пять пунктов «формулы мира» на Украине
- СМИ: Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»
- ЕС расширит антироссийские санкции за предстоящие референдумы
- Киев: оборонные компании США тестируют оружие на Украине
- В Госдепе прокомментировали частичную мобилизацию в России
- В ФРГ заявили о невозможности понять стратегию Путина
- МИД Китая: никто не может лишить Россию ее роли в ООН
- МВД: мужчин за рулем не будут направлять в военкоматы
- Стало известно, что будет с рублем до конца недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru