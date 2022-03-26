СМИ: Украина получила немецкие ПЗРК «Стрела» и пулеметы MG3

Германия доставила на Украину 1,5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах.

Байден «намекнул» на отправку военных США на Украину

По данным агентства, Берлин также передал Киеву 8 млн патронов для огнестрельного оружия.

Кроме того, Украина получила 350 тысяч продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средства, предметы медицинского назначения.

Отмечается, что Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию агентства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеГерманияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры