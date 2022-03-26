СМИ: Украина получила немецкие ПЗРК «Стрела» и пулеметы MG3
Германия доставила на Украину 1,5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела» и 100 пулеметов MG3. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на источники в украинских правительственных кругах.
По данным агентства, Берлин также передал Киеву 8 млн патронов для огнестрельного оружия.
Кроме того, Украина получила 350 тысяч продуктовых наборов, 50 медицинских транспортных средства, предметы медицинского назначения.
Отмечается, что Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию агентства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru