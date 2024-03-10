Маск возмутился насильственной мобилизацией на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск возмутился методами мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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Предприниматель прокомментировал пост одного из пользователей соцсети X с видео задержания мужчин призывного возраста на границе Украины. На кадрах людей выталкивают из автобуса и заставляют лечь на землю друг на друга.

«Столько людей погибло за последний год впустую. Сколько еще должно умереть», - написал Маск.

В начале февраля Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона об ужесточении мобилизации. Помимо прочего, документом предусмотрено ограничение прав уклонистов.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха назвал катастрофическим дефицит кадров из-за мобилизации в ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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