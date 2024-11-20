СМИ: У Украины есть около 50 американских ракет ATACMS
Около 50 американских ракет ATACMS есть в настоящее время в распоряжении Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Times.
В газете уточнили, что могут ошибаться, так как указанная цифра - неофициальная, поскольку Пентагон не предоставлял никаких данных.
Также в публикации говорится, что Украина располагает достаточным количеством пусковых установок HIMARS и MLRS, однако имеется дефицит ракет, поэтому ВСУ придётся тщательно выбирать цели для атак.
Ранее в МИД РФ заявили, что использование Киевом дальнобойных ракет для ударов по российской территории будет расцениваться Москвой как прямое участие США и их союзников в конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru