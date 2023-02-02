СМИ: Турецкие добровольцы прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

Как рассказал агентству один из бойцов с позывным Кузон, он приехал из Турции вместе с друзьями. Военный несколько лет учился в Москве и хорошо знаком с русской культурой, пишет Ura.ru.

«Мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит и что происходит на Украине. Мы понимаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые ею управляют», — отметил доброволец.

Боец отметил, что США спонсируют террористов, в том числе на Украине, «чтобы везде был бардак».

Еще один турецкий доброволец с позывным Лаз также отметил, что бойцы противостоят «империалистам и нацистам», и Россия выиграет в этом конфликте «в любом случае». Военный указал, что иностранных добровольцев тепло приняли, у бойцов сложились очень хорошие отношения с однополчанами. Лаз и его соотечественники проходят подготовку и привыкают к новым армейским стандартам, пишет RT.

