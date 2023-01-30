Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью
Министерство обороны России возьмет на себя обеспечение оружием, техникой и медицинской помощью добровольческих формирований. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами будет осуществляться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил РФ, а потребность в них определят в соответствии с временным штатно-должностным расчетом и нормами снабжения Минобороны.
«В период формирования добровольческое формирование обеспечивается материальными ценностями соединением (воинской частью)-формирователем ... назначаемым организационной директивой (указаниями) о сформировании добровольческого формирования. <...> Передача материальных ценностей добровольческого формирования по окончании формирования в соединение (воинскую часть) согласно предназначению, осуществляется по аттестатам, выдаваемым формирователем по каждому виду материальных ценностей», — говорится в проекте приказа.
Добровольцев могут привлечь к ответственности за материальный ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».
Кроме того, продовольственное обеспечение добровольцев планируют осуществлять в соответствии с Руководством по продовольственному обеспечению военнослужащих ВС РФ, а вещевое обеспечение будут вести вещевые службы воинских частей, к которым приданы формирования.
«Медицинская помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов ... добровольцам может оказываться вне военно-медицинских подразделений, частей и организаций Министерства обороны ... а также в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях», — указано в документе.
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