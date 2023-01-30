Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием, техникой и медпомощью

Согласно документу, обеспечение добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами будет осуществляться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил РФ, а потребность в них определят в соответствии с временным штатно-должностным расчетом и нормами снабжения Минобороны.

«В период формирования добровольческое формирование обеспечивается материальными ценностями соединением (воинской частью)-формирователем ... назначаемым организационной директивой (указаниями) о сформировании добровольческого формирования. <...> Передача материальных ценностей добровольческого формирования по окончании формирования в соединение (воинскую часть) согласно предназначению, осуществляется по аттестатам, выдаваемым формирователем по каждому виду материальных ценностей», — говорится в проекте приказа.

Добровольцев могут привлечь к ответственности за материальный ущерб, «причиненный по их вине государству при исполнении возложенных обязанностей».

Кроме того, продовольственное обеспечение добровольцев планируют осуществлять в соответствии с Руководством по продовольственному обеспечению военнослужащих ВС РФ, а вещевое обеспечение будут вести вещевые службы воинских частей, к которым приданы формирования.

«Медицинская помощь, в том числе изготовление и ремонт зубных протезов ... добровольцам может оказываться вне военно-медицинских подразделений, частей и организаций Министерства обороны ... а также в военно-медицинских подразделениях, частях и организациях в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара и в стационарных условиях», — указано в документе.

