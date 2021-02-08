СМИ: три турецких военных базы могут появиться в Азербайджане

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе нужно обсуждать с Турцией.

«Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», - сказал Медведев.

