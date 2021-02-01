Медведев заявил о невозможности решить вопрос о статусе Карабаха
Вопрос о статусе Нагорного Карабаха невозможно урегулирован в ближайшее время, обсуждать это сейчас нельзя. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, этот вопрос лучше всего отодвинуть на будущее.
Медведев отметил, что реалии региона таковы, что вопрос урегулирования в нем нужно обсуждать с Турцией.
«Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», - сказал зампред Совбеза в интервью российским журналистам.
Он отметил, что Москва и Анкара выстроили продуктивной диалог, в том числе было принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие и российские служащие.
Ранее российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов уточнил позицию Москвы по Карабаху, пишет «Газета.ру».
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