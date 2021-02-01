Медведев заявил о невозможности решить вопрос о статусе Карабаха

Вопрос о статусе Нагорного Карабаха невозможно урегулирован в ближайшее время, обсуждать это сейчас нельзя. Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, этот вопрос лучше всего отодвинуть на будущее.

СМИ: Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе начнет работать 30 января

Медведев отметил, что реалии региона таковы, что вопрос урегулирования в нем нужно обсуждать с Турцией.

«Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», - сказал зампред Совбеза в интервью российским журналистам.

Он отметил, что Москва и Анкара выстроили продуктивной диалог, в том числе было принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие и российские служащие.

Ранее российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов уточнил позицию Москвы по Карабаху, пишет «Газета.ру».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры