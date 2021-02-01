Медведев заявил о невозможности решить вопрос о статусе Карабаха

Медведев отметил, что реалии региона таковы, что вопрос урегулирования в нем нужно обсуждать с Турцией.

«Турция – наш сосед и очень важный партнёр. И очень близкая страна для Азербайджана. Этот фактор невозможно не учитывать», - сказал зампред Совбеза в интервью российским журналистам.

Он отметил, что Москва и Анкара выстроили продуктивной диалог, в том числе было принято решение о создании специального контрольного центра за общим состоянием дел, в котором принимают участие турецкие и российские служащие.

Ранее российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД России Игорь Попов уточнил позицию Москвы по Карабаху, пишет «Газета.ру».

