СМИ: Российско-турецкий мониторинговый центр в Нагорном Карабахе начнет работать 30 января
Российско-турецкий центр мониторинга по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе начнет работать 30 января в Агдамском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
По данным собеседника агентства, в центре будут работать 60 русских и 60 турецких военнослужащих, а мониторинг будет вестись, в том числе, с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону обсудил будущую работу российско-турецкого мониторингового центра в Нагорном Карабахе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает RT. Главы государств отметили, что деятельность центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира».
Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения.
Трёхстороннее соглашение о прекращении огня было подписано главами России Армении и Азербайджана 9 ноября и вступило в силу 10 ноября.
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