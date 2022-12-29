СМИ: Танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление

Машины в три-четыре раза превосходят технику украинских военных, пишет «Свободная пресса». Как отметил член экипажа, Т-80 БВ не оставляет шансов танкам противника.

«Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации появились новейшие российские танки «Армата», напоминает телеканал «360». По данным СМИ, экипажи машин проходят боевое слаживание в зоне проведения СВО.

