СМИ: Танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление
Российские танки Т-80 БВ прибыли на запорожское направление. Об этом сообщает РИА Новости.
Машины в три-четыре раза превосходят технику украинских военных, пишет «Свободная пресса». Как отметил член экипажа, Т-80 БВ не оставляет шансов танкам противника.
«Маневреннее, скорострельнее, по грунту, по бездорожью разгоняется быстро до 80 километров в час… Во встречном танковом бою у противника шансов нет», — отметил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации появились новейшие российские танки «Армата», напоминает телеканал «360». По данным СМИ, экипажи машин проходят боевое слаживание в зоне проведения СВО.
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